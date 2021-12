Enrico Varriale a processo per stalking: “Ho sbagliato ma non sono un mostro” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ho fatto qualcosa che non può e non deve essere fatto. Mai”. Lo dice Enrico Varriale, giornalista Rai Sport, a processo per stalking nei confronti della compagna. In un’intervista a Repubblica, ha raccontato la sua versione: “Non per attenuare le mie responsabilità, ma per affermare un concetto semplice: ho sbagliato ma non sono un mostro. Non deve capitare. Ammetto che è capitato. Non mi sono controllato. Ci siamo colpiti. Ma quello che è capitato, di cui mi vergogno, va inserito nel giusto contesto. Non sono un violento, non sono uno stalker, non ho provato a strangolarla“. Per il momento nei confronti del giornalista è disposto un divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi da essa abitualmente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ho fatto qualcosa che non può e non deve essere fatto. Mai”. Lo dice, giornalista Rai Sport, apernei confronti della compagna. In un’intervista a Repubblica, ha raccontato la sua versione: “Non per attenuare le mie responsabilità, ma per affermare un concetto semplice: homa nonun. Non deve capitare. Ammetto che è capitato. Non micontrollato. Ci siamo colpiti. Ma quello che è capitato, di cui mi vergogno, va inserito nel giusto contesto. Nonun violento, nonuno stalker, non ho provato a strangolarla“. Per il momento nei confronti del giornalista è disposto un divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi da essa abitualmente ...

