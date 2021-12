Covid, Speranza alla Camera: «L’Italia meglio di altri Paesi: rafforzeremo i controlli ai confini» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Torna a insistere sull’essenzialità della campagna vaccinale il ministro della Salute Roberto Speranza. Nel corso del question time alla Camera ha ribadito che in un quadro come quello attuale, caratterizzato da crescenti contagi da Coronavirus e dalla circolazione della nuova variante Omicron, l’arma più potente che la popolazione ha per difendersi è quella del vaccino. «Sono 96 milioni 335 mila le dosi somministrate fino a oggi: i nostri numeri sono molto incoraggianti», ha detto Speranza nel fare il punto sulla quota di immunizzati nella popolazione. «L’87,44% sono prime dosi e l’84% richiami, pari a oltre 6 milioni», ha specificato. Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono arrivati a quota 84,58%. Poi ha aggiunto che la priorità per anziani, fragili e immunodepressi resterà ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Torna a insistere sull’essenzialità della campagna vaccinale il ministro della Salute Roberto. Nel corso del question timeha ribadito che in un quadro come quello attuale, caratterizzato da crescenti contagi da Coronavirus e dcircolazione della nuova variante Omicron, l’arma più potente che la popolazione ha per difendersi è quella del vaccino. «Sono 96 milioni 335 mila le dosi somministrate fino a oggi: i nostri numeri sono molto incoraggianti», ha dettonel fare il punto sulla quota di immunizzati nella popolazione. «L’87,44% sono prime dosi e l’84% richiami, pari a oltre 6 milioni», ha specificato. Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono arrivati a quota 84,58%. Poi ha aggiunto che la priorità per anziani, fragili e immunodepressi resterà ...

Advertising

ladyonorato : Quando mandano il solito video dei camion con le bare per terrorizzarci su quanto sia pericoloso il Covid, ricordat… - reportrai3 : Questa sera ci occuperemo di varianti covid e di una speranza, il vaccino che stanno sperimentando in Francia: intr… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Giorni non semplici, contagi in crescita' #robertosperanza - ValentinaC : RT @LisaS_1981: 'Nelle terapie intensive aumentano del 17% i pazienti non vaccinati mentre diminuiscono del 10% i vaccinati. (...) La dimin… - anto5stars : RT @LisaS_1981: 'Nelle terapie intensive aumentano del 17% i pazienti non vaccinati mentre diminuiscono del 10% i vaccinati. (...) La dimin… -