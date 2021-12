Covid Lazio, il bollettino di oggi 1 dicembre: 1.638 casi (901 a Roma) e 8 decessi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) il della Regione di oggi mercoledì 1 dicembre 2021. oggi nel Lazio su 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (+... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) il della Regione dimercoledì 12021.nelsu 18.526 tamponi molecolari e 26.242 tamponi antigenici per un totale di 44.768 tamponi, si registrano 1.638 nuovipositivi (+...

DVACMILAN : Voi scherzate ma se non ci fosse stato il Covid la Lazio di Limone avrebbe vinto lo scudetto. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vaccino Covid nel Lazio, per i bimbi 78 hub con pediatri e giochi - SkyTG24 : Vaccino Covid nel Lazio, per i bimbi 78 hub con pediatri e giochi - TeleuniversoTV : Lazio – Covid, numeri simili a quelli di un anno fa, ma con 2500 ricoveri e 56 decessi in meno : - rietin_vetrina : Covid, Unità Crisi Lazio: “Superato valore target vaccinazioni. Oltre 38mila le somministrazioni -