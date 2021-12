Covid in Campania, oggi 1.087 positivi e quattro morti: l'indice di contagio risale al 3,21% (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.087 positivi su 33.833 tamponi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Aumentano i nuovie cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 1.087su 33.833 tamponi...

Advertising

petergomezblog : Covid, la scuola torna sempre più a distanza. Contagi in crescita, più colpita la primaria. In Lombardia 900 classi… - VincenzoDeLuca : Terze dosi di vaccino anti covid-19 aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di cat… - MediasetTgcom24 : Covid, la variante Omicron è in Italia: primo caso in Campania #covid - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA L’INDICE DI CONTAGIO SI ATTESTA AL 3,20% Sono 1.087 i nuovi positivi al Covid in Campania… - ildenaro_it : #Covid, in #Campania 1.087 nuovi #casi e 4 #morti. L’indice di #contagio risale al 3,2% -