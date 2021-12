“And Just Like That”: il trailer del reboot di “Sex And The City” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dal 9 dicembre in onda anche su Sky e Now È stato svelato il trailer di And Just Like That…, il nuovo capitolo della serie TV “Sex and the City” del produttore esecutivo Michael Patrick King. I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in italiano. Leggi anche: “Sex And The City”: arriva il reboot, svelato il motivo dell’assenza di Samantha AND Just Like That, RIPRESE ANCORA IN CORSO And Just ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dal 9 dicembre in onda anche su Sky e Now È stato svelato ildi And…, il nuovo capitolo della serie TV “Sex and the” del produttore esecutivo Michael Patrick King. I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in italiano. Leggi anche: “Sex And The”: arriva il, svelato il motivo dell’assenza di Samantha AND, RIPRESE ANCORA IN CORSO And...

