Alessia Marcuzzi apre le porte di casa sua mostrando anche le luci di Natale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi mostra la sua casa ma questa volta lo fa con più attenzione perché risponde alla richiesta di una follower. Le luci di Natale, l’albero di Natale, tutto è già pronto per le feste e Alessia Marcuzzi si perde tra le domande e le risposte nella sua Alex in the box. Un vero successo su Instagram, la simpatia della conduttrice è nota, la sua spontaneità e ovviamente non mancano un po’ di pubblicità ai suoi prodotti. Le fan le pongono le domande più assurde e curiose, c’è anche chi le chiede cosa fa di notte. La Marcuzzi risponde sull’intimo, sui capelli, i maglioni, elargisce consigli d’amore, mostra anche cosa sta facendo suo marito in quel momento. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non è la prima volta chemostra la suama questa volta lo fa con più attenzione perché risponde alla richiesta di una follower. Ledi, l’albero di, tutto è già pronto per le feste esi perde tra le domande e le risposte nella sua Alex in the box. Un vero successo su Instagram, la simpatia della conduttrice è nota, la sua spontaneità e ovviamente non mancano un po’ di pubblicità ai suoi prodotti. Le fan le pongono le domande più assurde e curiose, c’èchi le chiede cosa fa di notte. Larisponde sull’intimo, sui capelli, i maglioni, elargisce consigli d’amore, mostracosa sta facendo suo marito in quel momento. ...

Advertising

enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @OltreTv @misterf_tweets @Tvottiano @MiChiamoFranco @Federic01996 @AgoCannella… - QuotidianPost : Alessia Marcuzzi lontano dalla tv: ecco cosa fa oggi - zazoomblog : Alessia Marcuzzi la confessione piccante della showgirl: ecco il posto più strano in cui l’ha fatto - #Alessia… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi la confessione piccante della showgirl: ecco il posto più strano in cui l’ha fatto - #Alessia… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi confessa: Il posto più strano in cui ho fatto lamore? In aereo - #Alessia #Marcuzzi #confessa:… -