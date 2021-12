Tutela dei campi pozzi: i risultati della ricerca sulle metodologie per la gestione e salvaguardia dell’acqua (Di martedì 30 novembre 2021) Giovedì 2 dicembre alle ore 10,00 presso il Padiglione dell’acqua SMAT, in corso XI Febbraio 14, a Torino, verranno illustrati i risultati del progetto di ricerca finalizzato ad indagare l’assetto idrostrutturale del sistema acquifero, le componenti di alimentazione e a costruire una previsione dell’andamento del flusso idrico sotterraneo. Un progetto nato dalla collaborazione scientifica tra il Centro Ricerche SMAT, l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’ARPA Piemonte e la Regione Piemonte. Alla presentazione parteciperanno Paolo Romano, Presidente SMAT; Angelo Robotto, Direttore Generale ARPA Piemonte; Paolo Mancin, Dirigente Settore Tutela delle Acque Regione Piemonte; Roberto Ronco, Direttore Generale ATO3 Torinese; Giordano Colarullo, Direttore Generale Utilitalia; ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 30 novembre 2021) Giovedì 2 dicembre alle ore 10,00 presso il PadiglioneSMAT, in corso XI Febbraio 14, a Torino, verranno illustrati idel progetto difinalizzato ad indagare l’assetto idrostrutturale del sistema acquifero, le componenti di alimentazione e a costruire una previsione dell’andamento del flusso idrico sotterraneo. Un progetto nato dalla collaborazione scientifica tra il Centro Ricerche SMAT, l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’ARPA Piemonte e la Regione Piemonte. Alla presentazione parteciperanno Paolo Romano, Presidente SMAT; Angelo Robotto, Direttore Generale ARPA Piemonte; Paolo Mancin, Dirigente Settoredelle Acque Regione Piemonte; Roberto Ronco, Direttore Generale ATO3 Torinese; Giordano Colarullo, Direttore Generale Utilitalia; ...

