Soleil Sorge | brutto gesto verso Miriana | web infuriato! VIDEO

(Di martedì 30 novembre 2021)e ilnei confronti diTrevisan che ha fatto infuriare al web. Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip in onda su Mediaset, il pubblico ha assistito ad un duro confronto tra l’influencer e. La discussione è partita dalla lite dei giorni passati quando la, che sapeva L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Mila Suarez è sicura: "Prima o poi la storia d'amore tra Alex Belli e Delia Duran finirà" A tenere banco al Grande Fratello Vip è sicuramente Alex Belli , che da quando si è avvicinato anon è più quello che il pubblico era abituato a vedere insieme agli amici Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. La sua ex fidanzata Mila Suarez , con cui è stato due anni, è sicura di una cosa, ...Il triangolo amoroso composto da Alex Belli ,e Delia Duran non convince tutti. I telespettatori del Grande Fratello Vip hanno palesato scetticismo di fronte alle dinamiche messe in mostra dal trio, accusato di aver inscenato una ...Anche Selvaggia Roma ha detto la sua sulle ultime uscite di Soleil al GF Vip. La lite con Miriana e le brutte parole della influencer: il commento Instagram ...Soleil e Alex Belli hanno un confronto nella casa del Grande Fratello VIP 6: l'attore pensa di lasciare il gioco ...