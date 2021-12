Sci alpino, Sofia Goggia vince (con salto di porta) la prima prova cronometrata della discesa di Lake Louise (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sofia Goggia vince (con salto di porta) la prima prova cronometrata della discesa libera di Coppa del Mondo in programma sulla pista canadese di Lake Louise: l’azzurra è la capofila di una bella prestazione di squadra dell’Italia, che piazza al sesto posto Francesca Marsaglia, al nono Nadia Delago, al 15° Nicol Delago, al 16° Elena Curtoni, al 21° Federica Brignone, al 43° Karoline Pichler ed al 55° Roberta Melesi. Sofia Goggia, scesa col pettorale 13 sulle 58 partenti, stampa il crono di 1’51?96 (con salto di porta), rifilando 0?30 alla slovena Ilka Stuhec, prima a partire e seconda all’arrivo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021)(condi) lalibera di Coppa del Mondo in programma sulla pista canadese di: l’azzurra è la capofila di una bella prestazione di squadra dell’Italia, che piazza al sesto posto Francesca Marsaglia, al nono Nadia Delago, al 15° Nicol Delago, al 16° Elena Curtoni, al 21° Federica Brignone, al 43° Karoline Pichler ed al 55° Roberta Melesi., scesa col pettorale 13 sulle 58 partenti, stampa il crono di 1’51?96 (condi), rifilando 0?30 alla slovena Ilka Stuhec,a partire e seconda all’arrivo ...

