Risultati e classifica Serie A live | riparte la Juve | vincono anche Dea e Viola

(Di martedì 30 novembre 2021): tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata diA che si svolgerà tra martedì 30 e giovedì 2 dicembre: i, lae i marcatori delle partite. Turno infrasettimanale nel nostro massimo campionato che prende il via dalle sfide casalinghe di Fiorentina e Atalanta, mentre nel martedì di passione ci sarà spazioper unain crisi che non potrà fallire l’appuntamento dell’Arechi. Mercoledì dedicato fortemente alla lotta Scudetto: l’Inter ospita lo Spezia dell’ex Thiago Motta e spera di accorciare su Milan (al cospetto di Sheva) e Napoli (al Mapei contro i neroverdi). ...

Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata di Serie B ...Il Lecce vince a Ferrara contro la Spal e si porta a - 1 dalla capolista Pisa, fermata dal Perugia (1 - 1). Poker del Monza al Cosenza, l'Ascoli vince a Reggio Calabria. In fondo allavince il Pordenone, che aggancia un Vicenza beffato nel recupero dal ...SERIE A - Il migliore in campo è Pasalic. Sugli scudi anche Ilicic, Koopmeiners e Muriel. Venezia negativo praticamente in blocco.Il resoconto delle giornate di campionato svolte il 25 e 26 novembre 2021. Eccellenza - 24° trofeo “Oreficeria Barlascini” Giornata a punteggio pieno per le prime 3 in classifica: i Goon Docks Calcio ...