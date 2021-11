Prysmian | contratto Terna da 1 | 71 mln Energia | cavi sottomarini prodotti ad Arco Felice per il Mediterraneo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 30 novembre 2021)si aggiudica unquadro del valore di circa 1,71 miliardi di euro assegnato daRete Italia, controllata al 100% da. Ilquadro include il progetto Tyrrhenian Link per la progettazione, la fornitura, l’installazione sottomarina e terrestre e il collaudo di oltre 1.500 km totali diper agevolare gli scambi energetici tra Sardegna, Sicilia e Campania, rafforzando l’hub energetico del. Il progetto Tyrrhenian Link prevede l’installazione ‘chiavi in mano’ di da uno a tre collegamenti ad alta tensione in corrente continua da 500 kV, ciascuno lungo 500 km, realizzati conunipolari con isolamento in carta impregnata in miscela e doppia armatura. La consegna e il collaudo ...