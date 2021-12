Piazzale Preneste | rifiuti e cestino nella piazzola del bus

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 30 novembre 2021) Scene indegne per qualsiasi città, figurarsi per la Capitale d’Italia. Tra le tante istantanee possibili di questo fine novembre 2021, quella discatena massima indignazione. Nell’area della carreggiata destinata alla fermata dei bus diretti alla stazione Tiburtina (in foto il 419), il grossodell’immondizia è ribaltato. Tutt’attorno le buste.che, generalmente, vanno differenziati e gettati nei bidoni. Non certo nel porta. Tutto in una indifferenza che rasenta la rassegnazione. Siamo nell’immediato semicentro, all’incrocio con via Prenestina, su una direttrice ed in un quadrante molto frequentati anche dai turisti. La Denuncia.