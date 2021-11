Morto il 50enne di Canosa di Puglia preso a bastonate per difendere una donna da uno stalker Ai domiciliari, l'accusato deve rispondere di omicidio (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo due settimane in coma il 50enne Damiano Bologna, di Canosa di Puglia, è Morto. Era in ospedale dopo essere stato preso a bastonate, in strada, perché stava difendendo una donna da uno stalker 58enne. L’aggressore, agli arresti domiciliari, deve ora rispondere di omicidio. L'articolo Morto il 50enne di Canosa di Puglia preso a bastonate per difendere una donna da uno stalker <small class="subtitle">Ai domiciliari, l'accusato deve ... Leggi su noinotizie (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo due settimane in coma ilDamiano Bologna, didi, è. Era in ospedale dopo essere stato, in strada, perché stava difendendo unada uno58enne. L’aggressore, agli arrestioradi. L'articoloildidiperunada uno Ai, l'...

