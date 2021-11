“Meraviglioso” Maria Chiara Giannetta | momento d’oro per l’attrice di ‘Blanca’ La notizia dopo la puntata

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 novembre 2021)davveroperche dà il volto a Blanca protagonista delle serie che porta il suo nome in onda su Rai 1. Ieri il primo canale ha trasmesso la seconda. La storia di Blanca Ferrando è quella di una giovane sovrintendente di polizia, specializzata nel décodage dei file audio, che viene assunta come stagista in un commissariato di Genova. La donna è divenuta cieca a dodici anni a causa di un drammatico incendio nel quale ha perso la vita sua sorella maggiore Beatrice. Questa tragedia le ha fatto maturare un senso di giustizia molto forte fino a spingerla a entrare in polizia. Blanca viene aiutata dai suoi amici più fidati, ovvero il suo cane guida Linneo, un bulldog americano femmina che la protegge e la conforta nei ...