LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: tra poco la quarta partita nel giorno del compleanno del detentore (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 13:03 Giornata particolare oggi per il detentore, che festeggia infatti il suo trentunesimo compleanno. Gli ultimi otto anni li ha passati da re degli scacchi: è anche leader della classifica Mondiale da due lustri e detiene i titoli mondiali anche a cadenza rapid e blitz. Questo fa capire la portata dell’impresa cui sta venendo chiamato Nepomniachtchi, che però finora non solo si è districato molto bene, ma ha anche avuto l’opportunità più interessante all’interno del confronto. 13:00 Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e bentornati con questa DIRETTA LIVE della quarta partita ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:03 Giornata particolare oggi per il, che festeggia infatti il suo trentunesimo. Gli ultimi otto anni li ha passati da re degli: è anche leader della classificada due lustri e detiene i titoli mondiali anche a cadenza rapid e blitz. Questo fa capire la portata dell’impresa cui sta venendo chiamato, che però finora non solo si è districato molto bene, ma ha anche avuto l’opportunità più interessante all’interno del confronto. 13:00 Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e bentornati con questadella...

