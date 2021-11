Inflazione al 4 | 9% nell’area euro | è il livello più alto da quando esiste la moneta unica Nuovi rincari per i prezzi energetici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 novembre 2021) L’dell’areaè salita in novembre al 4,9%, superando le previsioni degli analisti. Lo scorso ottobre il carovita si era collocato al 4.1% e il valore di questo mese segna ilpiù elevato dall’inizio delle serie storiche per la zona, quindi da almeno 20 anni. Il dato, ancora preliminare, era stato in una certa misura preannunciato dai dati diffusi ieri dalla Germania, dove l’incremento deial consumo su base annua ha raggiunto il 6%, e il 5,6% in Spagna. Rialzo marcato, seppure su valori più contenuti, anche in Italia dove l’è salita al 3,8% dal 3% di ottobre. Nell’ultimo mesi isono saliti in media dello 0,7%. In Francia il dato si ferma al 3,4% ma anche in questo caso l’incremento rispetto ad ottobre è ben al disopra ...