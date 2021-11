George Clooney ricorda l'incidente in moto del 2018 in Italia: "Invece di aiutarmi, mi facevano il video" (Di martedì 30 novembre 2021) Nel 2018, in Sardegna, è stato coinvolto in uno spaventoso incidente di moto che ha cambiato la sua prospettiva sull'essere un personaggio famoso. George Clooney ha cambiato prospettiva sulla fama dopo l'incidente in moto occorsogli in Sardegna nel 2018, quando le persone intorno a lui hanno cominciato a fargli i video Invece di soccorrerlo. Nel 2018, George Clooney era in sella a una moto in Sardegna quando un'auto ha invaso improvvisamente la sua corsia urtando il suo mezzo. Fortunatamente la rovinosa caduta non ha avuto conseguenze gravi, ma il ricordo dell'episodio non è dei migliori per il divo. Clooney ha raccontato al Sunday ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021) Nel, in Sardegna, è stato coinvolto in uno spaventosodiche ha cambiato la sua prospettiva sull'essere un personaggio famoso.ha cambiato prospettiva sulla fama dopo l'inoccorsogli in Sardegna nel, quando le persone intorno a lui hanno cominciato a fargli idi soccorrerlo. Nelera in sella a unain Sardegna quando un'auto ha invaso improvvisamente la sua corsia urtando il suo mezzo. Fortunatamente la rovinosa caduta non ha avuto conseguenze gravi, ma il ricordo dell'episodio non è dei migliori per il divo.ha raccontato al Sunday ...

