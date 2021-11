Effetto Omicron e Super Green Pass | ieri 32mila prime dosi | quasi 300 mila booster

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 30 novembre 2021) In Italia sono state somministrate 95.984.088di vaccino contro il Covid e le persone che finora hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.665.711, pari all?84,55 per cento della popolazione over 12. La cifra, riportata dal bollettino , è cresciuta di più nell’ultima settimana rispetto alle precedenti, con un aumento del 40% per il numero di. Complice le preoccupazioni per la diffusione della nuova variante, e anche in vista dell’entrata in vigore deldal prossimo 6 dicembre.lesomministrate sono state 32.473, un livello che non si vedeva da oltre un mese (dal 21 ottobre), mentre le terzecorrono con300 ...