(Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Figurano alcuni tra gli esponenti di punta deldei, come Michelee Francescodetto Cicciariello, cugino del capo omonimo della cosca noto come “Sandokan” nell’di arresto emessa dal Gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Dda, per ilomicidio, avvenuto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 31 ottobre 2003, di Sebastiano Caterino e Umberto De Falco. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno notificato il provvedimento di carcerazione preventiva nelle carceri in cui sono detenuti sette degli otto indagati, ovvero Michele(recluso a Sassari), Francesco Cicciariello(Novara), Enrico Martinelli (Parma), Giuseppe Caterino (Viterbo), ...

Advertising

anteprima24 : ** Duplice delitto del clan dei Casalesi: ordinanza per Zagaria e Schiavone ** -

Ultime Notizie dalla rete : Duplice delitto

anteprima24.it

Carpentieri aveva finito di scontare una condanna a 30 anni (27 quelli effettivamente trascorsi in galera) perché accusato delomicidio di Alfredo Nasti e Ciro Fraschetta,avvenuto ...Il sindaco Abbaticchio chiude la suaesperienza alla guida della città. Un'esperienza che ... I protagonisti danno voce e pensiero a un mondo di ossessioni e delusioni, in cui ilpuò ...Devastarono l'ospedale pretendendo che il genero del boss venisse curato in un ospedale diventato Covid Hospital. Era uscito di carcere da circa due mesi Giuseppe Carpentieri, marito di Teresa Gionta, ...Sebastiano Caterino e Umberto De Falco furono uccisi nel 2003 a Santa Maria Capua Vetere per riaffermare l’egemonia del clan dei #Casalesi: Ordinanza anche per il boss Michele Zagaria. #Camorra ...