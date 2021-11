Covid, De Luca: “Subito le vaccinazioni a bambini da 5 a 11 anni” (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mi auguro che la campagna vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni possa partire dal 23 dicembre, ma sapete che si tratta di un tema delicato. Mai come in questo caso, dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza”. Così il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti. “Per quello che mi riguarda – ha aggiunto De Luca – è indispensabile avviare la campagna di vaccinazione per loro. Questo per tenerli a scuola, per evitare di tenerli chiusi a casa e per evitargli danni psicologici e formativi.. Dobbiamo dare prova di senso di responsabilità e di razionalità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mi auguro che la campagna vaccinale per ida 5 a 11possa partire dal 23 dicembre, ma sapete che si tratta di un tema delicato. Mai come in questo caso, dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza”. Così il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, parlando con i giornalisti. “Per quello che mi riguarda – ha aggiunto De– è indispensabile avviare la campagna di vaccinazione per loro. Questo per tenerli a scuola, per evitare di tenerli chiusi a casa e per evitargli dpsicologici e formativi.. Dobbiamo dare prova di senso di responsabilità e di razionalità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

