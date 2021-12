Chiellini | “Le parole di Allegri mi hanno toccato La Juve ci ha dato tanto | ora serve stare vicini al club”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Giorgio, capitano dellantus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Salernitana: “Abbiamo fatto una buona partita ma sia ieri che oggi alla fine il mister penso abbia usato legiuste per farci capire il momento. Alla fine in questo momento più che maisenso di responsabilità e non bisogna fare niente di straordinario ma le cose normale con testa. Oggi abbiamo giocato con umiltà e pensiamo di partite in partita. Ora domenica abbiamo un’altra partita importante, va bene così”. Al gol annullato hai baciato lo stemma e abbracciato la panchina.“Ci sono momenti e momenti. Lantus ci haa tutti e ci sono momenti nella vita in cui è ora di restituire. Ora bisognaa ...