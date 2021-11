“Che bomba”, l’annuncio inaspettato di Elodie che sorprende: a chi si è affiancata (Di martedì 30 novembre 2021) Elodie sa come sorprendere il suo pubblico. A scatenare l’entusiasmo dei fan è stato il suo ultimo annuncio che la vede confermare un progetto con un artista sorprendente Mentre continua a dominare le classifiche con il suo brano “Vertigine“, tra i più trasmessi dalle radio italiane, Elodie si dedica ad alcuni progetti paralleli. Primo su L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 30 novembre 2021)sa comere il suo pubblico. A scatenare l’entusiasmo dei fan è stato il suo ultimo annuncio che la vede confermare un progetto con un artistante Mentre continua a dominare le classifiche con il suo brano “Vertigine“, tra i più trasmessi dalle radio italiane,si dedica ad alcuni progetti paralleli. Primo su L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

marattin : Continua a essere un po’ confuso il dibattito sul fisco. Oggi mi sono trovato ancora una volta a discutere con chi… - LCuccarini : Secondo voi con chi sto parlando? Non avete idea di quello che sta per accadere… Preparatevi per una vera e propri… - marattin : All’inizio dell’estate, chi diceva che non era poi così scontato che la fine del blocco dei licenziamenti avrebbe p… - tulipsshades : @itssashameept2 che bomba - GraziaMontefal2 : RT @michelelanzo: Ecco da chi ha imparato Ranucci, il FQ pubblica un articolo 'bomba', che però si rivela una banale castagnola. Niente nom… -