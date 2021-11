Biden e lo spettro dell’inflazione I paradossi dei piani anti-pandemia

(Di martedì 30 novembre 2021) Joeha un problema e anche bello grosso. A tre settimane scarse dall’approvazione del piano pandemico da 1.750 miliardi, incentrato su aiuti alle famiglie e realizzazione di nuove infrastrutture, unoaleggia sulla riuscita dell’operazione architettata dall’amministrazione democratica per tirare fuori la prima economia mondiale dalle secche della. Un’inflazione spaventosa, che solo nel mese di ottobre ha fatto registrare un incremento su base annua del 6,2% e che rischia di mangiarsi buona parte degli sforzi della Casa Bianca. I prezzi negli Stati Uniti corrono come non mai, segno di un ritorno della domanda da parte dei consumatori. Il che è un fatto positivo, sempre che il surriscaldamento vada di pari passo con la crescita del Pil (+2,1% nel terzo trimestre, al di sotto delle stime), altrimenti si rischia la ...

...11 Dati di mercato Leggi anche Il Covid torna a spaventare le Borse: l'Europa è l'epicentro della paura Musk riporta gli Usa in testa alla corsa della space economy Usa,e lodi Carterha invitato dalla Casa Bianca gli americani a vaccinarsi o a fare il booster anche per far ... Lodi un'ennesima accelerazione della pandemia sta facendo tornare restrizioni e confini ...SAN LUIS OBISPO. “Nessuno ha eletto Biden per essere FDR”, ha tuonato Kevin McCarthy, leader della minoranza alla Camera, mentre cercava di dissuadere l’approvazione del disegno di legge Build Back Be ...Uno spettro si aggira in Occidente: l’inflazione. L’aumento della massa monetaria in circolazione, legata alle misure delle Banche Centrali per sostenere le economie duramente colpite dalla pandemia, ...