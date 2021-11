Ascolti tv 29 novembre 2021 analisi: “Blanca” si assesta, i vipponi esondano in nottata. “Report” cala al 7,2%. Boom Pallone d’oro e Coppa Davis (Di martedì 30 novembre 2021) Ascolti tv al top: Tg1 a 5,489 milioni e 23,6%. Blanca 5,377 milioni ed il 24,1%; In access I Soliti Ignoti 5,331 milioni e 21%. La fiction con Giuseppe Zeno e Chiara Giannetta può ambire a divenire un nuovo long runner di Lux. Blanca, con la giovane capitana dei Carabinieri in Don Matteo nel ruolo chiave, si è confermato come il miglior prodotto stagionale. Lunedì 29 novembre ha affrontato con tranquillità il Grande Fratello Vip. Introdotte nella casa le due nuove concorrenti, Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, ieri il reality ha molto puntato su Giucas Casella; ma anche su Alex Belli, meno bravo a recitare del mago e paragnosta, ma comunque capace di tenere l’attenzione sulla sua vicenda d’amore e d’amicizia con Soleil Sorge. Le ammiraglie generaliste hanno fatto bingo, dominando una in prima serata (quella ... Leggi su tvzoom (Di martedì 30 novembre 2021)tv al top: Tg1 a 5,489 milioni e 23,6%.5,377 milioni ed il 24,1%; In access I Soliti Ignoti 5,331 milioni e 21%. La fiction con Giuseppe Zeno e Chiara Giannetta può ambire a divenire un nuovo long runner di Lux., con la giovane capitana dei Carabinieri in Don Matteo nel ruolo chiave, si è confermato come il miglior prodotto stagionale. Lunedì 29ha affrontato con tranquillità il Grande Fratello Vip. Introdotte nella casa le due nuove concorrenti, Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, ieri il reality ha molto puntato su Giucas Casella; ma anche su Alex Belli, meno bravo a recitare del mago e paragnosta, ma comunque capace di tenere l’attenzione sulla sua vicenda d’amore e d’amicizia con Soleil Sorge. Le ammiraglie generaliste hanno fatto bingo, dominando una in prima serata (quella ...

