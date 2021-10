Wanda Nara - Icardi, e i cinque figli? Ci pensa Maxi Lopez! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua a tenere banco la vicenda Wanda Nara - Mauro Icardi. Dopo l'annuncio della fine della relazione è successo davvero di tutto: lei è andata via con le bimbe, lui è volato a Milano per cercare ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua a tenere banco la vicenda- Mauro. Dopo l'annuncio della fine della relazione è successo davvero di tutto: lei è andata via con le bimbe, lui è volato a Milano per cercare ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - kalidu1926 : @Giovanna8216 Amen ?? però wanda nara se lo doveva aspettare . Lui piu giovane e ricco poteva succedere . - ferrariplan : RT @_userv: Wanda Nara mentre legge il post di Mauro Icardi: -