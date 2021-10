VIDEO Covid-19 ai Mondiali di ginnastica artistica: sanificazione degli attrezzi, uomini in tute speciali e gara sospesa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le qualificazioni maschili dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica sono state sospese per 80 minute a causa di una positività al Covid-19 riscontrata prima dell’inizio della sesta suddivisione. Il turno era in programma alle ore 08.10 italiane, ma è slittato alle ore 09.30 poiché gli organizzatori hanno fatto entrare in campo gara un team di addetti alla sanificazione degli attrezzi e dell’ambiente. Una squadra di uomini avvolti in tute speciali si è prodigata nell’operazione che ha appunto richiesto più di un’ora. Chiaramente si è generato uno slittamento del programma e la settima suddivisione, quella con l’Italia protagonista, non è potuta andare in scena alle ore 10.20 come da calendario ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le qualificazioni maschili dei2021 disono state sospese per 80 minute a causa di una positività al-19 riscontrata prima dell’inizio della sesta suddivisione. Il turno era in programma alle ore 08.10 italiane, ma è slittato alle ore 09.30 poiché gli organizzatori hanno fatto entrare in campoun team di addetti allae dell’ambiente. Una squadra diavvolti insi è prodigata nell’operazione che ha appunto richiesto più di un’ora. Chiaramente si è generato uno slittamento del programma e la settima suddivisione, quella con l’Italia protagonista, non è potuta andare in scena alle ore 10.20 come da calendario ...

