Vertice a Roma tra Berlusconi-Salvini-Meloni: “Centrodestra compatto per le prossime elezioni” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' terminato il Vertice di Centrodestra tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. L'incontro a tre era iniziato alle 13,30, ed è durato dunque un'ora e 10. Meloni e Salvini hanno lasciato la villa Romana di Berlusconi senza rilasciare dichiarazioni, dopo essersi affettuosamente salutati in cortile, accompagnati dal padrone di casa. Dopodiché è stata diffusa una nora congiunta. Il Centrodestra "intende continuare a lavorare come coalizione e ha confermato conseguentemente la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale". Incontro che viene definito "cordiale", "in un clima di massima collaborazione". Dopo "un attento esame dei risultati elettorali e delle ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' terminato ilditra Silvio, Giorgiae Matteo. L'incontro a tre era iniziato alle 13,30, ed è durato dunque un'ora e 10.hanno lasciato la villana disenza rilasciare dichiarazioni, dopo essersi affettuosamente salutati in cortile, accompagnati dal padrone di casa. Dopodiché è stata diffusa una nora congiunta. Il"intende continuare a lavorare come coalizione e ha confermato conseguentemente la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale". Incontro che viene definito "cordiale", "in un clima di massima collaborazione". Dopo "un attento esame dei risultati elettorali e delle ...

