Vaccino Novavax: cos’è, come funziona, efficacia ed effetti collaterali (l’ultimo studio) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Vaccino Novavax è in arrivo. È sicuro ed efficace contro le varianti. A dimostrarlo l’ultimo studio americano finanziato tra gli altri anche dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Un’analisi particolarmente attesa, visto che il siero offre un vantaggio molto importante. Ovvero un’elevata efficacia vaccinale contro le forme gravi di Covid causate dalla variante africana e più in generale contro forme di qualsiasi gravità del Covid per la variante Alfa. Vaccino Novavax, efficacia Prima di tutto, i dati pubblicati sulla rivista scientifica Medrev hanno evidenziato che dei 25.452 partecipanti seguiti fino al 19 aprile 2021, ci sono stati 77 contagiati. Di questi, solo 14 erano vaccinati con Novavax. Tutti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilè in arrivo. È sicuro ed efficace contro le varianti. A dimostrarloamericano finanziato tra gli altri anche dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Un’analisi particolarmente attesa, visto che il siero offre un vantaggio molto importante. Ovvero un’elevatavaccinale contro le forme gravi di Covid causate dalla variante africana e più in generale contro forme di qualsiasi gravità del Covid per la variante Alfa.Prima di tutto, i dati pubblicati sulla rivista scientifica Medrev hanno evidenziato che dei 25.452 partecipanti seguiti fino al 19 aprile 2021, ci sono stati 77 contagiati. Di questi, solo 14 erano vaccinati con. Tutti, ...

