Twilight | Ashley Greene e Kellan Lutz si sono riuniti per interpretare di nuovo i Cullen

Ashley Greene e Kellan Lutz si sono riuniti per interpretare di nuovo Alice ed Emmett Cullen a distanza di anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della saga di Twilight. Ashley Greene e Kellan Lutz, che hanno interpretato Alice ed Emmett Cullen nei cinque film della saga di Twilight dal 2008 al 2012, sono tornati nelle loro divise da baseball per una reunion: i due, nelle foto e nei video pubblicati su Instagram, non sembrano essere invecchiati di un giorno. Quella che inizialmente sembrava una foto di ritorno al passato in realtà è un'immagine del 2021 in cui Alice ed Emmett, in tenuta da baseball, ...

