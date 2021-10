Traffico Roma del 20-10-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio hai trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare troviamo code a tratti in carreggiata esterna tra la via del mare e la diramazioneSud per un incidente in interna filetto Cassia Veientana e la Salaria e poi tra la Nomentana e via Appia Nuova un incidente sul tratto Urbano della A24 crea code tra la tangenziale est e Viale della Serenissima in uscita dalla capitale fila in direzione opposta tra Portonaccio e la tangenziale estincolonnato sulla tangenziale Tra viale Castrense è la A24 verso il Foro Italico più avanti code tra il Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria incidente in via della Magliana all’altezza di via Villa Bonelli colrallentato si viaggia rallentati anche in via ...