Tifoso del City assalito a Bruges. E’ grave in ospedale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un Tifoso del Manchester City è stato assalito da alcuni supporter del Bruges a Drongen, città natale di Kevin De Bruyne, a circa 40 chilometri da Bruges. Il fatto è accaduto qualche ora dopo il match di Champions League tra i Citizens e i belgi. Secondo HLN l’uomo, 63 anni, sarebbe stato aggredito in un parcheggio a causa della sciarpa del City che indossava e colpito violentemente alla testa. Ora è in gravi condizioni in ospedale. Foto: Twitter uff. City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Undel Manchesterè statoda alcuni supporter dela Drongen, città natale di Kevin De Bruyne, a circa 40 chilometri da. Il fatto è accaduto qualche ora dopo il match di Champions League tra i Citizens e i belgi. Secondo HLN l’uomo, 63 anni, sarebbe stato aggredito in un parcheggio a causa della sciarpa delche indossava e colpito violentemente alla testa. Ora è in gravi condizioni in. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

