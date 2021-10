Task force liquidità, oltre 202,5 miliardi il valore delle richieste al Fondo di Garanzia PMI (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ancora attive moratorie (ex lege e volontarie) per un valore complessivo di circa 64 miliardi, a fronte di poco più di 570 mila sospensioni accordate. Superano quota 202,5 miliardi le richieste di Garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia‘ di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 29,1 miliardi di euro, su 3364 richieste ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla Task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ancora attive moratorie (ex lege e volontarie) per uncomplessivo di circa 64, a fronte di poco più di 570 mila sospensioni accordate. Superano quota 202,5lediper i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati aldiper le PMI. Attraverso ‘Italia‘ di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 29,1di euro, su 3364ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dallacostituita per promuovere l’attuazionemisure a sostegno dellaadottate dal Governo per far ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Il ministero della Salute fa dietrofront e rinuncia a impugnare la sentenza del Tar sui verbali segreti della tas… - Ciribini : @DanyDanygio @WRicciardi @Cartabellotta @ideascuola @MilaSpicola @ProfPBianchi @MIsocialTW @MinisteroSalute… - FarodiRoma : La Task-force italo-russa diventa Gruppo di lavoro Italia-Russia e si riunirà online. Per contribuire a modernizzare - MarastiMattia : @dv_htdcanbf Si faccia subito una data driven task force per capire come si fa a continuare a prendersela coi pensi… - cryptoitalia_io : @CiccioNovelli 3. Durante la crisi del 2007-08 scoppiata per I sub-prime in America la task force di consiglieri ec… -