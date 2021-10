Tampon Tax: l’Iva sugli assorbenti giù al 10% (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Documento Programmatico di Bilancio prevede un’importantissima revisione al ribasso della Tampon Tax: “Il ciclo non è un lusso” Il Documento programmatico di Bilancio, sulla cui traccia sarà ratificata la Legge di Bilancio 2022, contiene un’importantissima novità sulla cosiddetta Tampon Tax: il Governo Draghi ha infatti previsto un abbassamento dell’Iva sui prodotti assorbenti per l’igiene femminile dal 22% al 10%. Una misura analoga è già stata da tempo adottata in gran parte d’Europa,in Francia l’imposta sul valore aggiunto per gli assorbenti non va oltre il 5,5% e in Germania è al 7%, mentre in Gran Bretagna la Tampon tax addirittura non esiste più da Gennaio scorso. Quella sull’abbassamento dell’Iva sui prodotti assorbenti per l’igiene ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Documento Programmatico di Bilancio prevede un’importantissima revisione al ribasso dellaTax: “Il ciclo non è un lusso” Il Documento programmatico di Bilancio, sulla cui traccia sarà ratificata la Legge di Bilancio 2022, contiene un’importantissima novità sulla cosiddettaTax: il Governo Draghi ha infatti previsto un abbassamento delsui prodottiper l’igiene femminile dal 22% al 10%. Una misura analoga è già stata da tempo adottata in gran parte d’Europa,in Francia l’imposta sul valore aggiunto per glinon va oltre il 5,5% e in Germania è al 7%, mentre in Gran Bretagna latax addirittura non esiste più da Gennaio scorso. Quella sull’abbassamento delsui prodottiper l’igiene ...

