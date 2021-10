Storie Italiane | la famiglia di Gianmarco Pozzi | ' Più vicini alla testimone Ci hanno detto ' Fatevi gli affari vostri' '

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non può una vita essere di serie B rispetto ad altre ', sottolinea il direttore di Leggo Davide Desario, ospite in studio.

Advertising

IBMItalia : ?? Domani comincia #ThinkItaly! 20 ottobre -> trasformazione digitale e crescita sostenibile 21 ottobre -> Hybrid C… - Bacco76496820 : @LorisForedecapu @serenabortone Questo è il confronto: Uno mattina 17,20% Mattino5 16,80% Storie Italiane 16,60% Mattino5 16,30%. - Bacco76496820 : @LorisForedecapu @serenabortone Il dato di Uno mattina si sfida con il primo dato di Mattino cinque quindi ha vinto… - fritatalover : RT @Davide06568888: @storie_italiane @eleonoradaniele Comunque state parlando di cosa fare quando la frittata è fatta. Dovreste parlare di… - sisterfriend7 : @sonoaltea @storie_italiane @eleonoradaniele Assurdo , neanche fosse una novità, e i genitori poi , come è possibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie Italiane

Roberto Alessi , direttore del settimanale 'Novella 2000' e direttore editoriale di 'Visto', è intervenuto nel corso della puntata di oggi della trasmissione di Rai Uno '', condotta da Eleonora Daniele. A inizio programma si è parlato del caso di Alberto Genovese, con la testimonianza in diretta del bodyguard di Terrazza Sentimento . Dopo avere udito le ...Leggi anche >, la supertestimone della morte di Gianmarco Pozziha intervistato un amico di questa donna e madre di due figli spiegando che Gianmarco era su una ...La Fondazione Cortina 2021 ha chiuso il proprio mandato con un bilancio economico positivo, un utile di 1,68 mln di euro. Lo ha annunciato il presidente Alessandro Benetton, in occasione della seduta ...Il mondo dell’editoria venezuelana presenta una novità: la “Guida Italia 2021”, un volume di media grandezza pubblicato per la prima volta in Venezuela e concepito come una “bussola” con tutte le info ...