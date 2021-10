Sottovariante Delta, 9 casi in Italia: l'incubo del Regno Unito a casa nostra? Covid, ore di tensione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono stati identificati i primi 9 casi della nuova variante AY.4.2, derivata dalla Delta e indicata con la sigla B.1.617.2.4.2, in Italia. E' quanto emerre dalle sequenze genetiche contenute dalla banca dati internazionale Gisaid, analizzate dagli esperti del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli. Finora sono state depositate 1.860 sequenze della variante AY.4.2. Di queste, la maggior parte proviene dalla Gran Bretagna e le rimanenti sono distribuite, anche se con piccoli numeri, in una decina di Paesi europei fra i quali l'Italia. "E' un possibile esempio, ma va dimostrato, di come il virus AY.4.2. provi a sfuggire ai vaccini con tutto il suo carico mutazionale", osserva il genetista Massimo Zollo, dell'Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task force Covid-19 del Ceinge. "Se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono stati identificati i primi 9della nuova variante AY.4.2, derivata dallae indicata con la sigla B.1.617.2.4.2, in. E' quanto emerre dalle sequenze genetiche contenute dalla banca dati internazionale Gisaid, analizzate dagli esperti del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli. Finora sono state depositate 1.860 sequenze della variante AY.4.2. Di queste, la maggior parte proviene dalla Gran Bretagna e le rimanenti sono distribuite, anche se con piccoli numeri, in una decina di Paesi europei fra i quali l'. "E' un possibile esempio, ma va dimostrato, di come il virus AY.4.2. provi a sfuggire ai vaccini con tutto il suo carico mutazionale", osserva il genetista Massimo Zollo, dell'Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task force-19 del Ceinge. "Se ...

