Sos zanzara coreana | resiste al freddo e punge di giorno Arriva con aerei e merci | già dilaga al Nord

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mancavano solo loro. E sonote: le zanzare che resistono al gelo e pungono di. Lae la Giapponese hanno già invaso l’Italia, entrando con ledei voli cargo provenienti dall’Asia. Gli addetti ai lavoro l’hanno già ribattezzata «lache non teme il» e chedall’Oriente. Non sarebbe una novità, ma ora che imperversa soprattutto in Lombardia, intercettata in particolar modo già durante una sorveglianza condotta nell’estate del 2020 tra Bergamo e Brescia, la sua presenza torna a far parlare di lei: la temibile Aedes koreicus. Che sopravvive a temperature in grado di mettere fuori gioco colleghe anche molto temute…la superal ...