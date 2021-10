Sgarbi a valanga su Berlusconi (che non l'ha invitato al vertice): "Che cosa non ha capito" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si parla del vertice del centrodestra che si è tenuto a Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi, da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 20 ottobre, e Vittorio Sgarbi sembra essersi molto offeso per non essere stato invitato dal Cavaliere. "Sul piano personale osservo una mancanza di delicatezza da parte di Berlusconi che non ha invitato me e Rinascimento che pure rappresentiamo il 2 per cento medio per il centrodestra che oggi è tanto più indispensabile quanto a Roma Forza Italia ha fatto il 3". Attacca ancora Sgarbi: "L'idea di tenere stretto quel piccolo centrodestra vuol dire non aver capito che occorre allargarlo e io ho indicato la strada che è quello della cultura". Il centrodestra, spiega il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si parla deldel centrodestra che si è tenuto a Villa Grande, la residenza romana di Silvio, da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 20 ottobre, e Vittoriosembra essersi molto offeso per non essere statodal Cavaliere. "Sul piano personale osservo una mancanza di delicatezza da parte diche non hame e Rinascimento che pure rappresentiamo il 2 per cento medio per il centrodestra che oggi è tanto più indispensabile quanto a Roma Forza Italia ha fatto il 3". Attacca ancora: "L'idea di tenere stretto quel piccolo centrodestra vuol dire non averche occorre allargarlo e io ho indicato la strada che è quello della cultura". Il centrodestra, spiega il ...

Advertising

LuciaLaurac : Vittorio Sgarbi a valanga contro Roberta Speranza: 'Prima il ricatto, poi questa roba?'. Vaccino, cosa non torna - MariellaLoi : Vittorio Sgarbi a valanga contro Roberta Speranza: 'Prima il ricatto, poi questa roba?'. Vaccino, cosa non torna - Angela300564201 : - AngeloGaraventa : Vittorio Sgarbi a valanga contro Roberta Speranza: 'Prima il ricatto, poi questa roba?'. Vaccino, cosa non torna - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: -