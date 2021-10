Serie C 2021/2022, spettacolo al Massimino: tra Catania e Avellino è 2-2 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tanto spettacolo al Massimino di Catania, dove i padroni di casa hanno pareggiato per 2-2 la sfida contro l’Avellino, valida per la decima giornata della Serie C 2021/2022. Moro e Plescia gli autori dei primi due gol nel primo tempo; al 57? Claiton riporta avanti i suoi, ma nei minuti finali Silvestri rimette il punteggio in parità. LA PARTITA – Dopo otto minuti dall’inizio del match grandissima giocata di Zanchi che salta la difesa avversaria e conclude in porta trovando la parata di Forte, tap-in vincente di Luca Moro che si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto portando avanti i suoi. Al 12? prova a rispondere l’Avellino sfruttando un errore difensivo di Monteagudo: Plescia riparte e cede il pallone a Kanoute in area, palla in mezzo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tantoaldi, dove i padroni di casa hanno pareggiato per 2-2 la sfida contro l’, valida per la decima giornata della. Moro e Plescia gli autori dei primi due gol nel primo tempo; al 57? Claiton riporta avanti i suoi, ma nei minuti finali Silvestri rimette il punteggio in parità. LA PARTITA – Dopo otto minuti dall’inizio del match grandissima giocata di Zanchi che salta la difesa avversaria e conclude in porta trovando la parata di Forte, tap-in vincente di Luca Moro che si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto portando avanti i suoi. Al 12? prova a rispondere l’sfruttando un errore difensivo di Monteagudo: Plescia riparte e cede il pallone a Kanoute in area, palla in mezzo ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, Kaio Jorge con l’Under23. Il brasiliano sarà a disposizione di Zauli per il match contro l’Albinoleffe… - Gazzetta_it : Ipocrisia, imbrogli e abuso di pronto soccorso: non è ora di smetterla con la gente a terra? C’è chi dice no, di… - Gazzetta_it : Milan, k.o. giusto ma irrompe un altro pasticcio arbitrale - marvelcinemaita : She-Hulk: la serie potrebbe gettare le basi per un film su World War Hulk, in produzione dal 2022? - sportli26181512 : Juve, colpo in casa dello Zenit: prima a punteggio pieno: Juve, colpo in casa dello Zenit: prima a punteggio pieno… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Juve, colpo in casa dello Zenit: prima a punteggio pieno La Juventus trova il tris di Champions alla Gazprom Arena di San Pietroburgo: a decidere il match è Kulusevski, che traduce in gol un assist di De Sciglio e regala ai suoi la terza vittoria su tre in ...

Oliver Stone: Kennedy uomo di pace, per questo lo uccisero. L'INTERVISTA è una serie in 4 puntate. Andrà in onda dal 22 novembre alle 21:15 su Sky Documentaries in occasione dell'anniversario dell'assassinio del 1963 e sarà disponibile anche On Demand e in streaming su ...

Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di novembre Today.it Calciomercato Bologna, UFFICIALE il rinforzo a zero Il Bologna rinforza il centrocampo con un giocatore che era svincolato. Ecco il comunicato ufficiale del club di Saputo. Rinforzo a centrocampo, a zero, per il Bologna di Mihajlovic. LEGGI ANCHE >>> S ...

La serie Redmi Note 11 ha una data di lancio e una caratteristica esclusiva Xiaomi toglie ogni dubbio circa l'uscita della serie Redmi Note 11, confermando anche la presenza di una caratteristica esclusiva ...

La Juventus trova il tris di Champions alla Gazprom Arena di San Pietroburgo: a decidere il match è Kulusevski, che traduce in gol un assist di De Sciglio e regala ai suoi la terza vittoria su tre in ...è unain 4 puntate. Andrà in onda dal 22 novembre alle 21:15 su Sky Documentaries in occasione dell'anniversario dell'assassinio del 1963 e sarà disponibile anche On Demand e in streaming su ...Il Bologna rinforza il centrocampo con un giocatore che era svincolato. Ecco il comunicato ufficiale del club di Saputo. Rinforzo a centrocampo, a zero, per il Bologna di Mihajlovic. LEGGI ANCHE >>> S ...Xiaomi toglie ogni dubbio circa l'uscita della serie Redmi Note 11, confermando anche la presenza di una caratteristica esclusiva ...