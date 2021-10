Selvaggia Lucarelli sulla prima crisi di Morgan a Ballando con le Stelle (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo la prima esibizione di Morgan a Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli gli ha consigliato di concentrarsi su questa opportunità che la Rai e Milly Carlucci gli stanno dando e di non sprecarla mollando per chissà quale motivo. Non c’è ancora stata la prima crisi di Morgan a Ballando e speriamo non ci sia, è uno dei protagonisti più forti e non solo per la capacità di ballare. Selvaggia Lucarelli però a domanda risponde ciò che pensa. Tra le storie di Instagram le domande dei follower curiosi: “Quanto pensi che resisterà Morgan prima di dare di matto?” La risposta di Selavaggia è: “15 minuti. Circa”. Lo conosce abbastanza bene da poter dire che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo laesibizione dicon legli ha consigliato di concentrarsi su questa opportunità che la Rai e Milly Carlucci gli stanno dando e di non sprecarla mollando per chissà quale motivo. Non c’è ancora stata ladie speriamo non ci sia, è uno dei protagonisti più forti e non solo per la capacità di ballare.però a domanda risponde ciò che pensa. Tra le storie di Instagram le domande dei follower curiosi: “Quanto pensi che resisteràdi dare di matto?” La risposta di Selavaggia è: “15 minuti. Circa”. Lo conosce abbastanza bene da poter dire che ...

