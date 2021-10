Sarri: «Troppe gare ravvicinate? Non paragonerei la Serie A alla Premier» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Poco riposo alla Lazio? E’ un discorso che investe sette squadre, queste 7 saranno costrette per 17 partite a giocare con meno di 72 ore. Una media di 2,5 per squadra, peccato che noi saremo a 6 e una a 0. Vedo che la Lega Calcio è molto disponibile nei miei confronti, mi risponde sempre a differenza di ciò che fa ad altri. Non pensiamo male e a strategie contro di noi, pensiamo che ci sia stata leggerezza nel calendario. 4 a 2 uno lo può accettare, 6 a 0 diventa difficile”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia del match di Europa League contro l’Olympique Marsiglia. “Ho visto Dal Pino che ha parlato di Premier, io non entrerei in questo discorso, gli ricordo che i dirigenti hanno portato oltre 5 miliardi euro, in Italia meno di un quinto. In Premier hanno consentito alle squadre di ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Poco riposoLazio? E’ un discorso che investe sette squadre, queste 7 saranno costrette per 17 partite a giocare con meno di 72 ore. Una media di 2,5 per squadra, peccato che noi saremo a 6 e una a 0. Vedo che la Lega Calcio è molto disponibile nei miei confronti, mi risponde sempre a differenza di ciò che fa ad altri. Non pensiamo male e a strategie contro di noi, pensiamo che ci sia stata leggerezza nel calendario. 4 a 2 uno lo può accettare, 6 a 0 diventa difficile”. Così Maurizio, tecnico della Lazio,vigilia del match di Europa League contro l’Olympique Marsiglia. “Ho visto Dal Pino che ha parlato di, io non entrerei in questo discorso, gli ricordo che i dirigenti hanno portato oltre 5 miliardi euro, in Italia meno di un quinto. Inhanno consentito alle squadre di ...

