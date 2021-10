San Bartolomeo in Galdo, carabinieri denunciano coppia per il ‘trucco dello specchietto’ (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà un 57enne ed una 56enne della provincia di Siracusa, già noti alle Forze dell’Ordine, per tentata truffa. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno avviato tempestive indagini a seguito della denuncia di un pensionato locale e, grazie anche alla visione di sistemi di videosorveglianza ed effettuando riconoscimenti fotografici, hanno accertato che, nei giorni scorsi, i malintenzionati avevano simulato un impatto stradale fra la loro auto e quella condotta dall’anziano lungo una strada principale di San Bartolomeo in Galdo, provando ad ottenere da lui un “risarcimento” di oltre cento euro, accusandolo falsamente di aver danneggiato uno specchietto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 1 minutoIdel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saninhanno denunciato in stato di libertà un 57enne ed una 56enne della provincia di Siracusa, già noti alle Forze dell’Ordine, per tentata truffa. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno avviato tempestive indagini a seguito della denuncia di un pensionato locale e, grazie anche alla visione di sistemi di videosorveglianza ed effettuando riconoscimenti fotografici, hanno accertato che, nei giorni scorsi, i malintenzionati avevano simulato un impatto stradale fra la loro auto e quella condotta dall’anziano lungo una strada principale di Sanin, provando ad ottenere da lui un “risarcimento” di oltre cento euro, accusandolo falsamente di aver danneggiato uno specchietto ...

