Salernitana | la mossa di Colantuono | cambio di ruolo per Ribery

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Stefanopotrebbe dare una svolta alla stagione di Franck Ribéry spostandolo neldi seconda punta. In tal caso il numero 7 farebbe da supporto al centravanti, uno tra Bonazzoli, Simy, Gondo o Djuric in uno spartito tattico che la squadra conosce già bene. Peraltro lo stesso Ribéry, ha giocato per le due stagioni alla Fiorentina da seconda punta accanto a Vlahovic, contribuendo alla prolificità e alla crescita esponenziale del serbo, divenuto oggi un autentico patrimonio per la Viola. Gli unici inconvenienti sarebbero quelli di dover rinunciare ad un altro centravanti puro in più, in un reparto offensivo fin qui ancora troppo a secco (nonostante l’abbondanza di buone scelte) e al fattore qualitativo a centrocampo: in quest’ultimo caso troverebbe sicuramente spazio neldi mezzala sinistra Kastanos, così come Mamadou ...

Il ritorno di Colantuono, tecnico che scappò dallaper i suoi disastri, è un valzer ... Ora unaper distrarre i tifosi, tanto tra i due allenatori cambia poco se non in peggio. Per le ...Il gol sembra galvanizzare lae nel secondo tempo i granata partono subito con il baricentro alto. Laperò non paga, anzi, è lo Spezia ad approfittare degli spazi aperti in ...Via Castori, al suo posto Colantuono. Questa la mossa della Salernitana per cercare di dare una svolta ad una stagione fin qui enormemente complicata, con i granata attualmente ultimi in classifica co ...I rossoblù aggiungono a sorpresa l'ex capitano del Benevento, che lo scorso anno li beffò di tacco. Atteso l'annuncio ufficiale ...