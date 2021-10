Ruby ter, Guerra e Sorcinelli: 'Ricevuto telefonata da Berlusconi dopo nostra presenza in tribunale' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le due showgirl, presenti ad alcune serate ad Arcore, sono imputate nello stesso processo milanese che ora rischia di rituffare il leder di Forza Italia nei vecchi guai del 'Bunga bunga' Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le due showgirl, presenti ad alcune serate ad Arcore, sono imputate nello stesso processo milanese che ora rischia di rituffare il leder di Forza Italia nei vecchi guai del 'Bunga bunga'

Advertising

fattoquotidiano : Ruby Ter, Barbara Guerra: “Berlusconi mi ha chiamata dopo le mie parole in tribunale” - LaStampaTV : VIDEO | Ruby Ter, l'ex Olgettina Guerra: 'Berlusconi mi ha invitato ad Arcore, non aveva toni amichevoli' - Adele80375954 : @mgmaglie È solo una provocazione, ma tanta impunita protervia mi fa venire in mente il vecchio principio logico:… - ZenatiDavide : Ruby ter, la difesa di Berlusconi: “Valutiamo l’opzione dell’esame in aula”: Cecconi è tornato a parlare anche dell… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ruby Ter, Barbara Guerra: “Berlusconi mi ha chiamata dopo le mie parole in tribunale” -