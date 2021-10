Romina Carrisi si sfoga e distrugge il padre: “Non ci parliamo neanche più, quel che mi ha fatto è tremendo”. Fan sotto choc (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, ha svelato di non aver parlato con il padre per oltre tre mesi. I due non si sono rivolti parola e si sono ignorati per un tempo lunghissimo. L’ha confessato nel corso della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, dove la ragazza è uno degli affetti stabili. Spesso racconta aneddoti riguardo la sua famiglia, da sempre molto chiacchierata. Difatti, il famoso cantante ottiene sempre lunghi articoli e prime pagine non certo grazie alla sua splendida voce, ma proprio grazie alla sua vita familiare, sempre molto movimentata. Oggi si ritrova a essere conteso tra due donne, la ex moglie e l’attuale compagna. I telespettatori italiani sono molto appassionati alle vicende amorose di Albano Carrisi e alla sua vita privata, che in un modo o ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021), figlia di Albano ePower, ha svelato di non aver parlato con ilper oltre tre mesi. I due non si sono rivolti parola e si sono ignorati per un tempo lunghissimo. L’ha confessato nel corso della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, dove la ragazza è uno degli affetti stabili. Spesso racconta aneddoti riguardo la sua famiglia, da sempre molto chiacchierata. Difatti, il famoso cantante ottiene sempre lunghi articoli e prime pagine non certo grazie alla sua splendida voce, ma proprio grazie alla sua vita familiare, sempre molto movimentata. Oggi si ritrova a essere conteso tra due donne, la ex moglie e l’attuale compagna. I telespettatori italiani sono molto appassionati alle vicende amorose di Albanoe alla sua vita privata, che in un modo o ...

