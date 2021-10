Quanta bellezza Jasmine Carrisi: il body è super bollente (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jasmine Carrisi, notissima figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, si mostra sensualissima con un body da togliere il fiato. In molti sono abituati a ricordare Cristèl Carrisi quando si parla delle figlie di Albano, oppure Ylenia, tragicamente scomparsa diversi anni fa; entrambe sono nate dalla relazione con Romina Power. Dopo la separazione dei due L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 ottobre 2021), notissima figlia di Albanoe Loredana Lecciso, si mostra sensualissima con unda togliere il fiato. In molti sono abituati a ricordare Cristèlquando si parla delle figlie di Albano, oppure Ylenia, tragicamente scomparsa diversi anni fa; entrambe sono nate dalla relazione con Romina Power. Dopo la separazione dei due L'articolo proviene da Leggilo.org.

matteorenzi : Certo, non è Firenze. Ma devo ammettere che anche #Roma non è male, dai. In meno di 10 km di corsettina leggera, qu… - Isoldidellamum1 : @NicoloZuliani Quanta bellezza - Stefano89890441 : @iosonoestanca Mamma mia quanta bellezza ?? - EliasRodriquez9 : RT @alesi_eleonora: @mengoniana87 @mengonimarco @MMilmiosorriso @SaraBergadano @Obi1K2 @Occe64 @Donatel65682407 @Luigina85332272 @Anna73796… - Occe64 : RT @alesi_eleonora: @mengoniana87 @mengonimarco @MMilmiosorriso @SaraBergadano @Obi1K2 @Occe64 @Donatel65682407 @Luigina85332272 @Anna73796… -