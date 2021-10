“Posso a malapena respirare” | il cordoglio per la morte della giovane influencer

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un terribile incidente ha causato ladi Paige Rice, famosa make-upbritannica. La, che aveva solo 22 anni, è morta in seguito allo scontro avvenuto tra l’auto del suo ragazzo e un taxi. Come riporta Birmingham Live, il tragico incidente è avvenuto domenica 17 ottobre. Rice, che era di Marston Green, in Inghilterra, si trovava all’interno dell’Audi S3 del suo ragazzo. Per cause ancora da chiarire la vettura si è schiantata contro un taxi. Sia ilche si trovava alla guida dell’auto che il conducente del taxi sono ricoverati e versano in gravi condizioni. LEGGI ANCHE => Trovato morto con un colpo di pistola il marito di un’uccisa nel novembre del 2020 Lo schianto fatale si è verificato nel Queensway Tunnel, un tunnel stradale realizzato ...