Per Mateusz Morawiecki l'Unione europea sta ricattando la Polonia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Polonia è sul banco degli imputati di Bruxelles da qualche anno, da quando è iniziato il braccio di ferro sulle riforme che mettono in dubbio l'indipendenza della magistratura. Poi è arrivata la recente pronuncia della Corte costituzionale polacca, che ha stabilito l'incompatibilità della Costituzione nazionale con i Trattati dell'Unione europea: un punto di non ritorno in questo testa a testa tra l'Unione europea e Varsavia. Per questo ieri, come scrive la Stampa, «il presidente del Consiglio dei ministri della Polonia, Mateusz Morawiecki, è entrato nell'Aula del Parlamento di Strasburgo con una strategia chiara: difendere la Polonia, attaccando». Morawiecki ha accusato Bruxelles di «ricatti» nei confronti di ...

