Palermo - Canicattì: portiere para due rigori in 30 secondi | video

Un'impresa a dir poco incredibile quella del portiere Alessandro Mortillaro del CUS Palermo che in mezzo minuto è riuscito a parare ben due rigori dell'attaccante del Canicattì Calcio, Benny Iraci. Il tutto in soli 30 secondi. Il filmato mostra proprio quell'estratto della partita che nelle ultime ore ha fatto il giro dei social.

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Canicattì Incredibile impresa a Canicattì, para due rigori in 30 secondi Succede di tutto tra il 34' e il 35': il portiere Alessandro Mortillaro del C. U. S Palermo è riuscito a parare ben due calci di rigore all'attaccante del Canicattì Calcio. 20 ottobre 2021

