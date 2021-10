Miriana Trevisan e Nicola Pisu c’è il bacio ma lei chiede di non dire nulla VIDEO

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) A quanto pare i consigli di Alex Belli che ha passato tutto il pomeriggio a dare dei suggerimenti a, sono serviti al vippone! Scherzi a parte, ieri sera, perc’è stata una dolcissima sorpresa, i due infatti hanno potuto trascorrere del tempo insieme nella Love Boat e a quanto pare, l’aria romantica che si respira in quella zona della casa ha acceso l’entusiasmo di entrambi e forse anche i bollenti spiriti. Dopo aver trascorso una piacevole serata insieme,si sono messi sul letto a chiacchierare e ci sono stati diversi baci.però ha chiesto al suo corteggiatore di evitare di parlare con gli altri di quello che c’è stato. Non vuole che si crei chiacchiericcio, poi ci ...

E bacio fu! La forte complicità tra i due e il forte interesse soprattutto da parte di Nicola Pisu nei confronti di Miriana Trevisan era ...
Ancora grandi polemiche al Grande Fratello Vip, a seguito di un episodio che ha fatto scatenare una lite tra due concorrenti ...