Milena Miconi: il marito è un noto registra, ecco chi è (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vediamo insieme chi è il marito della nota soubrette e presentatrice Milena Miconi, che in pochi conoscono. Lei è una bravissima attrice e donna del mondo dello spettacolo, oltre ad essere stata per lunghissimo tempo un soubrette del mitico Bagaglino, stiamo parlando di Milena Miconi. Ma in pochissimi sanno che ha sposato un noto registra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Vediamo insieme chi è ildella nota soubrette e presentatrice, che in pochi conoscono. Lei è una bravissima attrice e donna del mondo dello spettacolo, oltre ad essere stata per lunghissimo tempo un soubrette del mitico Bagaglino, stiamo parlando di. Ma in pochissimi sanno che ha sposato unL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

secrethidinspot : @VichyInTypoland non sopporto Milena Miconi - martina_prados : @VJimmyV Una stupenda Milena Miconi al bagaglino - HighlanderOoc : Evil Milena Miconi be like: - HighlanderOoc : Milena Miconi e Matilde Brandi ridono mentre il maestro le fa i complimenti - sigma_tao : la divina commedia insegna Milena Miconi (Roma, 15 ) è un'attrice ed ex modella italiana MICONI=COMINI=MINCIO IL P… -